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Российский благотворительный фонд профинансировал первый этап реконструкции мозаики в Питкяранте

Новости. Культура
15:50, 14 Июля 2025
фото: © Сохраним панно «Калевала» в городе Питкяранта / VK

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Благотворительный фонд «Внимание» менее чем за двое суток собрал деньги для первого этапа реставрации мозаичного панно в Питкяранте.

Фонд «Внимание» взял на себя все расходы на первый этап реконструкции — фотограмметрию. Это создание высокоточной цифровой модели в формате облака точек и ортофотоплана.

— Цифровая копия обеспечит возможность детального изучения мозаики, точной реставрации и представления мозаики широкой аудитории, сохранив её для будущих поколений, — рассказали сотрудники фонда.

Для реализации этих работ требовалось 37 450 рублей, и за сутки необходимая сумма была собрана. Фонд имеет богатый опыт в реставрации и сохранении культурного наследия. Напомним, ранее эксперты осмотрели панно в Питкяранте. Итоги, по их словам, неутешительные.

— Мозаика разрушена на 50%, в некоторых местах утраты доходят до кирпичной кладки, а несущая стена имеет конструкционные трещины и расслоение. Панно находится в аварийном состоянии и требует срочной реставрации, — написали эксперты в паблике фонда.

Эксперты разработали подробные рекомендации по сохранению мозаики, охватывающие все этапы работ. Однако для полноценной реставрации необходимо дополнительное обследование стены здания: визуальное и инструментальное. Важно понять, в каком она состоянии. Потому что информации по осмотру либо нет, либо ее не дают. Это будет второй этап, рассказала «Столице на Онего» одна из защитниц питкярантского панно Наталья Кузьмина. Стоить он будет порядка 300 тысяч работ. И деньги также будет собирать благотворительный фонд «Внимание».

— Нам помогают неравнодушные люди со всех городов России. Это очень вдохновляет, — говорят защитницы панно.

После этого начнется работа по созданию эскиза и демонтажу мозаики. Планируют использовать уцелевшую смальту. По предварительным подсчетам, реконструкция может стоить от 10 до 20 миллионов рублей. Сейчас защитники панно создают АНО, чтобы писать заявки на гранты, обращаться к инвесторам и обычным жителям за финансовой помощью. Ранее стало известно, что Минкультуры России отказало в выделении денег на реставрацию панно в Питкяранте. Аргументация — ни панно, ни сам Дом культуры в Питкяранте объектами культурного наследия не являются.

Напомним, общественницы Наталья Кузьмина и Наталья Анищенко занимаются спасением мозаичного панно в Питкяранте. Местные власти хотели после ремонта Дома культуры убрать мозаику и нанести на стену мурал. Но жители решили встать на ее защиту. Панно уникально по тематике. Обычно в то время традиционными темами были политико-идеологические сюжеты — Великая Октябрьская революция, Ленин, подвиг труда и т. п. А питкярантская мозаика создана по мотивам карело-финского эпоса «Калевала», что делает ее уникальной.

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