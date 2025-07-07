Российский боец проиграл в поединке с претендентом на титул UFC

Схватка спортсменов длилась всего три раунда.

В рамках турнира UFC 318, проходившего в американском штате Луизиана, состоялся поединок российского бойца смешанных единоборств Романа Копылова и его бразильского коллеги Пауло Косты, который закончился победой последнего, сообщает издание «РБК».

— В сентябре 2020 года россиянин также проиграл в титульном поединке нигерийцу Исраэлю Адесанье, — добавили в агентстве.

Отмечается, что за время своей карьеры в ММА 34-летний уроженец Кемеровской области одержал 14 побед и потерпел 4 поражения.

В поединках UFC он выступает с 2019 года и уже дважды получал бонусы за лучший бой вечера. Его соперник Пауло Коста был претендентом на чемпионский пояс UFC.