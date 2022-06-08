Российский боксер Николай Валуев погулял на Дне города в райцентре Карелии (ФОТОФАКТ)

Политик и спортсмен Николай Валуев посетил День города в Сортавале, а также побывал на концерте на хуторе "Елки".
Как сообщается в паблике администрации Сортавальского поселения, в минувшие выходные Сортавалу посетил депутат Госдумы и именитый боксер Николай Валуев.
Спортсмен сфотографировался с местными жителями и поздравил всех с Днем города.
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