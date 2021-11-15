Российский футбольный союз может приостановить статус детского футбольного центра Карелии

Увольнение директора спортивной школы №7 Дениса Семенова поставило под угрозу финансирование карельского детского футбола.

Напомним, 27 августа без объяснения причин уволили директора спортивной школы №7 Петрозаводска Дениса Сергеевича Семенова.

Еще в августе увольнение Семенова с поста директора спортшколы ознаменовалось громким скандалом. На защиту руководителя вышли родители маленьких футболистов, которые и сегодня продолжают добиваться его восстановления на посту. Вопросы задает и Российский футбольный союз, который в течение нескольких лет оказывает поддержку детскому футбольному центру Карелии, созданному Семеновым. Поля, мячи, инвентарь, участие в ЮФЛ и переобучение тренеров — все это есть благодаря поддержке РФС и стараниям бывшего директора спортшколы №7.

На сегодняшний день родители футболистов не оставляют попыток получить от чиновников ответ о причинах увольнения Семенова.

В свою очередь, отреагировал на увольнение Дениса Семенова и Российский Футбольный Союз, направив в министерство образования и спорта Карелии Роману Голубеву запрос о причинах увольнения директора спортшколы №7 Петрозаводска Дениса Семенова.

«Просим Вас аргументировано объяснить причины расторжения трудового договора с Семеновым Д.С., и в случае выявления несправедливости в данном решении, оказать содействие в восстановлении Дениса Сергеевича Семенова в должности директора спортивной школы №7 Петрозаводска. Обращаем внимание, что одним из кадровых критериев Детского футбольного центра является квалификация его руководителя. Несоответствие требованием РФС может повлечь приостановку статуса», — написано в обращении Российского Футбольного Союза к министерству образовании и спорта Карелии.

Что ответили в Министерстве образования и спорта Карелии, читайте в статье "Вы уволены!".