Российский футбольный союз подарит инвентарь трём образовательным учреждениям Петрозаводска

В арсенале детского сада № 117 «Рябинка», школы-интерната № 21 и школы № 39 города Петрозаводска появится спортивный инвентарь, атрибутика и сувениры от Российского футбольного союза, сообщили в администрации карельской столицы.

Образовательные учреждения стали победителями регионального этапа фестиваля «Футбол в школе», организованного РФС.

— Мероприятие объединило около 1,4 млн участников из более шести тысяч школ и детских садов. В рамках фестиваля прошли конкурсы, турниры, классные часы, викторины и эстафеты, — отметили в мэрии.