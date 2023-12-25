Российский лоукоустер предложил клиентам бесплатно летать в течение 3 новогодних дней

Для этого путешественникам необходимо выполнить одно обязательное условие.

Как рассказали на сайте российского лоукостера «Победа», компания по просьбам клиентов продолжила традиционную новогоднюю акцию.

С 31 декабря 2023 года по 2 января 2024 года пассажиры могут пролететь в самолете компании бесплатно. Но не все — для перелета необходимо быть одетыми в костюмы Деда Мороза и Снегурочки. Причем во время всего полета.

Как уточнили в «Победе», акция рассчитана на людей, по каким-то причинам не успевшим купить билеты на новогодние каникулы и готовым поделиться новогодним настроением с другими участниками перелета, особенно детьми.

Для оформления надо подойти в костюмах на стойку. При наличии свободных мест представитель авиакомпании оформит бесплатный перелет.