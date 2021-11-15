Российский омбудсмен призвала не допустить неприязни или насилия на почве вакцинации

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что нельзя допустить неприязни и тем более насилия между сторонниками и противниками вакцинации от COVID-19.

Об этом Москалькова заявила, комментируя в интервью РИА Новости законопроекты о QR-кодах.

«Нельзя допустить неприязни и тем более насилия между сторонниками и противниками вакцинации. Всем нам надоело подпевать Мистеру Иксу: „Всегда быть в маске — судьба моя“, но это, как и вакцинация, — мера, необходимая для того, чтобы не потерять здоровье, а то и жизнь в чрезвычайных условиях», — сказала Москалькова.

Также омбудсмен отметила, что согласна с мнением председателя Госдумы Вячеслава Володина, который отметил, что обсуждая новый законопроект нужно думать о людях, а не о политике.

«Главное — обеспечить равенство граждан и избежать нарушения их прав. Нельзя забывать: большинство людей считают, что они должны быть защищены от тех, кто находится в зоне риска, то есть без прививок, могут быть потенциальными носителями и нанести вред их здоровью», — подчеркнула Москалькова.

Правительство РФ 12 ноября внесло в Госдуму два законопроекта, которые предполагают введение QR-кодов для посещения общественных мест, а также для проезда на железнодорожном и авиатранспорте. Первый подразумевает возможность посещения мест проведения массовых мероприятий, культурных учреждений, объектов общественного питания и розничной торговли с предъявлением QR-кода, либо подтверждающего документа о том, что человек переболел коронавирусом, либо медотвода от вакцинации. Согласно второму, QR-коды будут необходимы на железнодорожном транспорте и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок.

До обсуждения законопроектов в Госдуме свои отзывы на них должны представить регионы, после чего комитет Госдумы по здравоохранению приступит к их рассмотрению и подготовке к первому чтению.