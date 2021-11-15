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Российский омбудсмен призвала не допустить неприязни или насилия на почве вакцинации

Новости. Общество
20:30, 09 Декабря 2021
фото: © Пелагия Тихонова / «Коммерсантъ»

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Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что нельзя допустить неприязни и тем более насилия между сторонниками и противниками вакцинации от COVID-19.

Об этом Москалькова заявила, комментируя в интервью РИА Новости законопроекты о QR-кодах.

«Нельзя допустить неприязни и тем более насилия между сторонниками и противниками вакцинации. Всем нам надоело подпевать Мистеру Иксу: „Всегда быть в маске — судьба моя“, но это, как и вакцинация, — мера, необходимая для того, чтобы не потерять здоровье, а то и жизнь в чрезвычайных условиях», — сказала Москалькова.

Также омбудсмен отметила, что согласна с мнением председателя Госдумы Вячеслава Володина, который отметил, что обсуждая новый законопроект нужно думать о людях, а не о политике.

«Главное — обеспечить равенство граждан и избежать нарушения их прав. Нельзя забывать: большинство людей считают, что они должны быть защищены от тех, кто находится в зоне риска, то есть без прививок, могут быть потенциальными носителями и нанести вред их здоровью», — подчеркнула Москалькова.

Правительство РФ 12 ноября внесло в Госдуму два законопроекта, которые предполагают введение QR-кодов для посещения общественных мест, а также для проезда на железнодорожном и авиатранспорте. Первый подразумевает возможность посещения мест проведения массовых мероприятий, культурных учреждений, объектов общественного питания и розничной торговли с предъявлением QR-кода, либо подтверждающего документа о том, что человек переболел коронавирусом, либо медотвода от вакцинации. Согласно второму, QR-коды будут необходимы на железнодорожном транспорте и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок.

До обсуждения законопроектов в Госдуме свои отзывы на них должны представить регионы, после чего комитет Госдумы по здравоохранению приступит к их рассмотрению и подготовке к первому чтению.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
nae
2021-12-09 22:57:09
"большинство людей считают..." не большинство, а агрессивное меньшинство, которое пользуясь властными полномочиями творит раскол. "Главное — обеспечить равенство граждан и избежать нарушения их прав" не вводите QR коды и не будет нарушение прав. А кто считает, что должен быть от кого то там защищен, сбивайтесь в анклавы, отгораживайтесь стеной и не мешайте остальным жить.
Никита
2021-12-09 21:29:20
Чинуши и депутаты просто сошли с ума , пытаясь усидеть в своих креслах и неся при этом , обыкновенную чушь .
Петля на шее
2021-12-09 21:21:43
Предствить ситуацию,когда в мороз, случайно забывшему дома телефон с куар кодом, не дали сесть в автобус или троллейбус, а ему ехать в конец города,да ноги больные, как вам такое?
Это так, пример,ведь об этом никто и не думает, главное гавкнуть : "выполнено" указание сверху....
Потом,когда вакцина то будет не для мышей, экспериментальная,а одобренная ВОЗ ? Или на это уже плевать?
Juniper59
2021-12-09 22:08:35
Петля на шее, а при чём тут автобус и троллейбус? Читать-то умеем, или так, радио ББС нажурчало?
Гость
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