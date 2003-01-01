Реклама на сайте
«Рецепт счастья»: французская мелодраматическая комедия о том, что он точно существует
25 августа, 10:45
25 августа, 10:45
Как стать директором магазина до 30 лет: истории успеха от молодых профессионалов из Карелии
19 августа, 18:35
19 августа, 18:35
«Терминатор 2: Судный день»: кинолегенда оставляет человечеству считанные годы, но даёт надежду
15 августа, 16:25
15 августа, 16:25
Российский пловец пропал после участия в межконтинентальном заплыве
Сегодня 14:00
Мужчина не финишировал, неизвестно почему он пропал.

фото: © РБК

Российского пловца и мастера спорта Николая Свечникова не нашли после участия в межконтинентальном заплыве в Босфорском проливе в Стамбуле в Турции 24 августа, он не финишировал. На данный момент ведутся его поиски. Участник старта Алексей Казак рассказал «Матч ТВ» подробности того дня: по его словам, заплыв начался как и ожидалось — все было хорошо, пропавший шутил, как обычно. В какой-то момент Алексей ускорился, а Николай остался позади; оглянувшись, пропавшего пловца он больше не видел.

— Мы добрались на корабле, вместе прыгнули, никаких жалоб на самочувствие у него не было. Он шутил, как и обычно, — знаю его не один год, вместе стоим на бортике, тренируем. Стартовали, метров 300 мы плыли рука в руку. Впереди была моя ученица, я начал ускоряться, Коля начал отставать, но это обычное явление — кто‑то плывет быстрее, кто‑то медленнее. Когда я оглянулся, были уже только зеленые шапочки, то есть из вида я его уже потерял. Что там произошло — не знаю. Полиция сказала — ведутся поисково‑спасательные работы, привлечены водолазы и несколько катеров. В зависимости от того, какое было течение, они определяют место поиска, — сказал Казак «Матч ТВ».

Алексей Казак рассказал, что Николай готовился к заплыву, и Казак не понимает, каким образом мог пропасть его коллега по цеху. Известно, что жена пропавшего приедет в Стамбул. Все вещи Николая находятся в полиции, организаторы разрешили взять только телефон, чтобы связаться с родственниками.

— Что случилось, я не знаю. Пишут, что там ногу свело, но для спортсмена его уровня это не проблема. Он мастер спорта, то есть по уровню близко даже не любитель. Он знает, как справляться с такими ситуациями. Мое предположение: Коля довольно массивный, купил гидрокостюм большого размера, он имеет свойство стягивать, я сам раздышался в таком костюме через 5–7 минут. Но это только мое предположение. Но даже если так случилось, есть вариант ослабить костюм, перевернуться. До заплыва он проходил медкомиссию. Он ее прошел. Он не плыл «с дивана» — он к заплыву готовился, это не было сумасбродным решением — взять и переплыть Босфор. Организаторы сказали, что если ему стало плохо, то его бы забрала лодка и привезла после финиша всех участников. Мы дождались окончания заплыва — его нет. Подняли все службы. Полиция, которая меня допрашивала как последнего на этот момент, кто его видел живым, сказала, что его никуда не привезли. Мы посмотрели видео с финиша, он не финишировал. У него здесь тетя, в понедельник прилетает его жена. Из вещей организаторы разрешили взять его телефон, чтобы связаться с родственниками, все остальные вещи находятся в полиции, — сообщил Алексей «Матч ТВ».

По предварительным данным организаторов, 2665 пловцов из 2896 зарегистрированных проплыли в воскресенье 24 августа дистанцию в 6,5 километров по Босфорскому проливу в Стамбуле между Европой и Азией в рамках межконтинентального заплыва. Среди участников было более 450 россиян, сообщили «РИА Новости» организаторы. Самому старшему пловцу из РФ — 72 года. Заплыв стартовал в 10.00 и закончился в 14.00. Организаторы не сообщали о каких-либо инцидентах.

