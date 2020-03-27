Российский путешественник обнаружил массовые вырубки молодого леса в Карелии

Путешественник Павел Пашков заявил, что в Карелии ведутся масштабные вырубки молодых деревьев.

Об этом Пашков сообщил на своей странице в соцсети.

"Печально смотреть на леса, которые уничтожаются повсеместно! Лесовозы идут день и ночь. Практически все везут тонкомер, молодые деревья. То есть вырубают уже самую молодую древесину, стройную сосну", - сказал он.

Павел Пашков отметил, что в Карелии он обнаружил значительный объем вырубок молодых деревьев.

"Я задаюсь вопросом: молодые деревья – это тот лес, который восстанавливали наши советские предки. Так что же получается, взрослые деревья уже все спилили, что за молодой лес взялись? Я такого нигде не видел в таких объемах, как в Карелии! Везде рубки идут, везде уничтожение лесов, но чтобы вырубали молодые леса, карандаши по сути, это у меня вообще никак не укладывается. Больно смотреть да за Русскую Тайгу обидно!", - сообщил Павел Пашков.

Ранее инструктор по дайвингу и фотограф Дмитрий Беленихин спас от уничтожения редкое дерево, растущее на одной из улиц столицы Карелии.