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Российский путешественник обнаружил массовые вырубки молодого леса в Карелии

Новости. Общество
14:05, 28 Марта 2020
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Путешественник Павел Пашков заявил, что в Карелии ведутся масштабные вырубки молодых деревьев.

Об этом Пашков сообщил на своей странице в соцсети.

"Печально смотреть на леса, которые уничтожаются повсеместно! Лесовозы идут день и ночь. Практически все везут тонкомер, молодые деревья. То есть вырубают уже самую молодую древесину, стройную сосну", - сказал он.

Павел Пашков отметил, что в Карелии он обнаружил значительный объем вырубок молодых деревьев.

"Я задаюсь вопросом: молодые деревья – это тот лес, который восстанавливали наши советские предки. Так что же получается, взрослые деревья уже все спилили, что за молодой лес взялись? Я такого нигде не видел в таких объемах, как в Карелии! Везде рубки идут, везде уничтожение лесов, но чтобы вырубали молодые леса, карандаши по сути, это у меня вообще никак не укладывается. Больно смотреть да за Русскую Тайгу обидно!", - сообщил Павел Пашков.

Ранее инструктор по дайвингу и фотограф Дмитрий Беленихин спас от уничтожения редкое дерево, растущее на одной из улиц столицы Карелии.

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Комментарии

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Гостья
2020-03-28 15:59:31
Карелия через 10-20 лет превратится в пустыню Гобби. Таких масштабов хищнического уничтожения лесов Карелия еще не знала.
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