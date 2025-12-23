Российский самолет «Байкал» с отечественным двигателем совершил первый полет

Опытный образец легкого многоцелевого самолета ЛМС-901 «Байкал» впервые поднялся в воздух с новой российской силовой установкой.
Полет с двигателем ВК-800 и воздушным винтом АВ-901 состоялся на аэродроме Уральского завода гражданской авиации в рамках совместных летных испытаний. Во время испытательного полета самолет достиг скорости 210 км/ч и высоты 400 метров, сообщает Минпромторг. Как доложили летчики-испытатели, полет прошел штатно, система управления и двигатель работали устойчиво.
— Испытательный полет подтвердил возможность создания полностью российского самолета с отечественной силовой установкой для малой авиации, что позволит выполнить важную государственную задачу — обеспечить высокую связанность и транспортную доступность всей территории страны, в том числе труднодоступных регионов, — прокомментировал заместитель Министра промышленности и торговли РФ Геннадий Абраменков.
Двигатель ВК-800 разработки АО «УЗГА» адаптирован к суровым климатическим условиям, что критически важно для работы в Арктике, тайге и горных районах. Воздушный винт АВ-901 — первая полностью отечественная разработка такого класса, не имеющая аналогов в России. Оснащен цифровой системой управления, что повышает топливную эффективность.
ЛМС-901 «Байкал» — девятиместный легкий многоцелевой самолет для местных воздушных линий. Предназначен для перевозки пассажиров и грузов в труднодоступных регионах со слаборазвитой аэропортовой инфраструктурой.
Двигатель ВК-800 — турбовинтовой двигатель мощностью 877 л. с., разрабатываемый для нескольких проектов легкой авиации, включая ЛМС-901. На сегодняшний день аналогов этому воздушному винту в России нет.
