Российский шахматист-вундеркинд Роман Шогджиев получил звание международного мастера

Достижение юного спортсмена могут внести в книгу рекордов Гиннесса.
Десятилетний шахматист из России Роман Шогджиев официально признан международным мастером, сообщили в телеграм-канале Федерации шахмат страны.
— Звание вундеркинду присвоил совет FIDE, — рассказали там.
Теперь достижение юного спортсмена направят в книгу рекордов России и Гиннесса.
Напомним, сейчас в Петрозаводске проходит фестиваль шахмат «Карельская сказка», на который съехалось порядка 300 игроков из 16 регионов страны.
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