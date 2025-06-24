Российский шахматист-вундеркинд Роман Шогджиев получил звание международного мастера

Достижение юного спортсмена могут внести в книгу рекордов Гиннесса.

Десятилетний шахматист из России Роман Шогджиев официально признан международным мастером, сообщили в телеграм-канале Федерации шахмат страны.

— Звание вундеркинду присвоил совет FIDE, — рассказали там.

Теперь достижение юного спортсмена направят в книгу рекордов России и Гиннесса.

Напомним, сейчас в Петрозаводске проходит фестиваль шахмат «Карельская сказка», на который съехалось порядка 300 игроков из 16 регионов страны.