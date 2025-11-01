Российский спортсмен Тимофей Петров завоевал два золота на Кубке мира по карате

Российский спортсмен Тимофей Петров стал двукратным победителем первого дня Международных соревнований по киокусинкай «Казанский Барс» в Казани
В номинации «Кекусин-ката» Петров не оставил шансов соперникам, заняв первое место. Вслед за этим он в составе команды с Оксаной Долгополовой и Жанной Долгополовой одержал победу в номинации «Кекусин-ката-группа», сообщает Управление автомобильных дорог Республики Карелия.
Турнир был масштабным: В Международном соревновании по киокусинкай «Казанский Барс» принимает участие более 21 стран и 420 участников.
Поздравления с победой сына принимает и Александр Фёдорович Петров:
—Это огромный труд и терпение достигать таких результатов! — отметили организаторы, обращаясь к отцу спортсмена.
Киокусинкай — это жёсткий и зрелищный контактный стиль карате, основанный Масутацу Оямой в 1950-х годах. Отличительной особенностью стиля являются полноконтактные поединки с минимальным защитным снаряжением, где запрещены удары в голову руками. Основная цель киокусинкай — не победа над противником, а преодоление себя и своих слабостей, что достигается через тяжёлые тренировки тела и духа.
Напомним, воспитанник школы киокусинкай, Марк Вологдин, стал первым петрозаводчанином, пробившимся в UFC.