Российский топливный союз предупредил о массовом закрытии частных АЗС

Российский топливный союз (РТС) направил вице-премьеру Александру Новаку официальное письмо с предупреждением о кризисной ситуации на рынке нефтепродуктов.

Согласно документу, рентабельность продаж бензина на автозаправочных станциях стала отрицательной, что уже привело к закрытию ряда частных сетей АЗС по всей стране.

В обращении, с которым ознакомилось агентство «Интерфакс», отмечается, что оптовые цены на бензин в некоторых регионах сравнялись или даже превысили розничные. Одновременно фиксируются систематические срывы сроков отгрузки топлива с нефтеперерабатывающих заводов — задержки достигают 1,5-2 месяцев.

— С учетом сверхинфляционного роста эксплуатационных затрат, тарифов РЖД и ЖКХ, возросшей кредитной и налоговой нагрузки рентабельность розничного ритейла по бензинам стала глубоко отрицательной, — подчеркивается в документе.Ситуация с дизельным топливом оценивается как менее критичная, однако здесь также наблюдается нулевая рентабельность продаж. РТС предупреждает, что под угрозой прекращения деятельности находится около 60% всех автозаправочных станций страны, принадлежащих независимым операторам.

Для стабилизации положения Российский топливный союз предложил правительству комплекс мер, включающий обеспечение выполнения квот биржевых продаж, пересмотр методики ценообразования с учетом реальных затрат АЗС, а также временное ограничение экспорта летнего дизельного топлива.

Ранее мы сообщали, что АЗС по всей России вводят ограничения на продажу бензина.