Российский турпоток в Турцию может сократиться на 45%

Туроператоры прогнозируют сокращение российского турпотока в Анталью в 2022 году на 45%.

Ассоциация туроператоров России (АТОР) в четверг сообщила о сокращении турпотока в Анталью с учетом текущего объема авиаперевозок, пишет ТАСС.

«В 2022 году в Анталье может отдохнуть около 2,9–3 млн россиян, если перевозка в Турцию не увеличится и не уменьшится. Такой показатель для Антальи будет на 45% меньше, чем в 2019 году (тогда приехало свыше 5,5 млн туристов из РФ), и даже на 17% меньше, чем в „ковидном“ 2021 году», — говорится в сообщении.

Судя по объемам прибытий россиян в Анталью в начале июня, за текущий месяц ее может посетить около 500 тыс. туристов из РФ. Этот показатель на 28% меньше, чем в июле 2021 года — первом полном месяце сезона 2021 года, и на 42% ниже показателя июня допандемийного 2019 года. Из-за санкций против российских самолетов и сокращения количества рейсов весной за первые пять месяцев 2022 года на курорте побывало 367,8 тыс. россиян, что на 70,6% меньше аналогичного показателя 2019 года, рассказали в АТОР.

Как отметили в ассоциации, наблюдаемое падение турпотока в Турцию и, в частности, в Анталью является исключительно следствием дефицита самолетов и сужения географии вылетов из-за соответствующих антироссийских санкций ряда западных стран.

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