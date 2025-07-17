Российско-китайские ученые отправились в экспедицию в Беринговом море

В течение 45 суток ученые проведут исследования по программе палеоокеанологии, палеоэкологии и палеоклиматологии.

Ученые России и Китая на научно-исследовательском судне "Академик М.А. Лаврентьев" начали экспедицию в Берингово море и северо-западную часть Тихого океан, рассказали в РИА Новости. Цель экспедиции исследовать климатические изменения в регионе, сообщает Тихоокеанский океанологический институт (ТОИ) ДВО РАН.

— Во Владивостоке прошло торжественное мероприятие, посвященное старту международной экспедиции в Берингово море и северо-западную часть Тихого океана… Это первый рейс после вынужденного перерыва, вызванного пандемией COVID-19, для Российско-Китайской экспедиции ТОИ ДВО РАН и Первого института океанографии министерства природных ресурсов Китая. Всего было проведено восемь таких экспедиций,— говорится в сообщении института.

В течение 45 суток ученые проведут исследования по программе палеоокеанологии, палеоэкологии и палеоклиматологии. Они соберут геологические, океанологические и биологические материалы для оценки реакции морской среды на прошлые и текущие климатические изменения, включая влияние хозяйственной деятельности. Также запланированы исследования вулканической активности региона и ее воздействия на климат Земли.

—Главным ожидаемым результатом нового этапа сотрудничества… станет создание цифровой базы данных для моделирования климатических изменений. Это необходимо для разработки прогноза влияния будущих изменений природной среды на социально-экономическое развитие Тихоокеанско-Арктического региона, —сообщила пресс-служба института.

Ученые подчеркивают, что даже незначительные изменения параметров морской среды в этом регионе могут быстро привести к серьезным последствиям для глобального климата и существенно повлиять на рыбопромысловую и транспортную отрасли России.