здоровье работа экология
реклама на сайте
Ученые выявили простые и доступные средства от депрессии
17.07.2025 00:10
Минздрав разработал изменения в порядок выдачи больничных
25.07.2025 09:20

Российско-китайские ученые отправились в экспедицию в Беринговом море

Новости. Наука
00:10, 26 Июля 2025
фото: © ННЦМБ ДВО РАН НИС «Академик М.А. Лаврентьев»

Новости партнеров

В течение 45 суток ученые проведут исследования по программе палеоокеанологии, палеоэкологии и палеоклиматологии.

Ученые России и Китая на научно-исследовательском судне "Академик М.А. Лаврентьев" начали экспедицию в Берингово море и северо-западную часть Тихого океан, рассказали в РИА Новости. Цель экспедиции исследовать климатические изменения в регионе, сообщает Тихоокеанский океанологический институт (ТОИ) ДВО РАН.

— Во Владивостоке прошло торжественное мероприятие, посвященное старту международной экспедиции в Берингово море и северо-западную часть Тихого океана… Это первый рейс после вынужденного перерыва, вызванного пандемией COVID-19, для Российско-Китайской экспедиции ТОИ ДВО РАН и Первого института океанографии министерства природных ресурсов Китая. Всего было проведено восемь таких экспедиций,— говорится в сообщении института.

В течение 45 суток ученые проведут исследования по программе палеоокеанологии, палеоэкологии и палеоклиматологии. Они соберут геологические, океанологические и биологические материалы для оценки реакции морской среды на прошлые и текущие климатические изменения, включая влияние хозяйственной деятельности. Также запланированы исследования вулканической активности региона и ее воздействия на климат Земли.

—Главным ожидаемым результатом нового этапа сотрудничества… станет создание цифровой базы данных для моделирования климатических изменений. Это необходимо для разработки прогноза влияния будущих изменений природной среды на социально-экономическое развитие Тихоокеанско-Арктического региона, —сообщила пресс-служба института.

Ученые подчеркивают, что даже незначительные изменения параметров морской среды в этом регионе могут быстро привести к серьезным последствиям для глобального климата и существенно повлиять на рыбопромысловую и транспортную отрасли России.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
22.07.2025, 10:45
Умерла председатель Верховного суда России
20.07.2025, 15:00
Россиянам не станут запрещать пользоваться VPN-сервисами
19.07.2025, 12:00
ФСБ рассекретила документы о деятельности советских спецслужб во время Потсдамской конференции 1945 года
20.07.2025, 00:10
В Новой Зеландии обнаружили редкую разновидность птицы киви
19.07.2025, 09:00
Крупнейший в мире круизный лайнер вышел в свое первое плавание из Финляндии
21.07.2025, 15:40
Стала известна стоимость билетов из Петрозаводска в Махачкалу

Чтиво

25.07.2025 14:15
Остров Заонежье
Остров Заонежье. Как журналист, фотограф и барин в Кижские шхеры ходили
Об удивительном крае, полном тайн и загадок, его прошлом и настоящем. О людях, которые живут здесь и которые приехали сюда со всего света в поисках счастья и покоя.
Ловушка для самокатов: как из набережной Петрозаводска сделали место охоты на отдыхающих
25.07.2025 08:20
«Достоевский нам близок и понятен»: преподаватель русской литературы в Тегеране о влиянии русской классики на иранцев
17.07.2025 18:55
архив чтиво

Медиа

Июльская жара в Петрозаводске
22.07.2025 18:00
все фото и видео
© 2003—2025 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.

Сайт stolicaonego.ru использует метрические программы веб-аналитики Яндекс.Метрика и Liveinternet.

Продолжая работу с сайтом stolicaonego.ru, вы подтверждаете использование cookies вашего браузера с целью улучшить сервис, также соглашаетесь с документами:
Политика конфиденциальности и Пользовательское соглашение