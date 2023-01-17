Российской колбасе не хватает оболочки из-за санкций

Отечественный пищепром столкнулся с дефицитом оболочки для колбасы и сосисок.

Причиной тому стали антироссийские санкции ЕС. Как пишут «Известия», пленка для мясной продукции поставлялась в Россию с семи европейских заводов. Сейчас срок доставки достигает 10 месяцев – сырье привозят из Китая по предоплате или по параллельному импорту.

Производители вынуждены запасаться дефицитным товаром почти на год вперед, из-за чего их затраты выросли на 25–70%. Однако российские власти утверждают, что большинство мясоперерабатывающих предприятий обеспечены компонентами для бесперебойной работы.