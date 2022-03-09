Россию хотят отключить от GPS

США рассматривают вопрос отключения России от GPS, заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

США в рамках санкций рассматривают возможность отключения России от навигационной системы GPS, переживать не стоит, так как у нас есть ГЛОНАСС, заявил в субботу гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, сообщают РИА Новости.

"Знаете ли вы, что сегодня в рамках санкций Соединенные Штаты рассматривают возможность отключения Российской Федерации от GPS. Знаете об этом? Не знаете. А я могу вам сказать, что рассматривается такой вопрос", — сказал Рогозин во время посещения Ракетно-космического центра (РКЦ) "Прогресс".

Он уточнил, что "напрягаться" по этому поводу не стоит, поскольку каждый смартфон также подключен к российской системе ГЛОНАСС, которая в этом случае продолжит работать.