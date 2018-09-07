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Новости. Общество
22:00, 07 Сентября 2018
фото: © РИА Новости/Александр Вильф

Россию отказались вернуть в мировой биатлон

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Какие последствия имеет решение конгресса Международного союза биатлонистов (IBU) не возвращать статус полноправного члена России.

Сегодня утром на конгрессе IBU в хорватском Порече было проведено голосование по статусу СБР — Союза биатлонистов России. Из 51 голоса в пользу восстановления полного членства россиян было подано 20 "за" — то есть для победы нам не хватило всего шести, пишет life.

Перед голосованием некоторые федерации и вовсе предложили снять вопрос с повестки дня, передает ТАСС. В их числе была Канада, к которой присоединились федерации Дании и Гренландии. Но их заявление поддержки не нашло.

Тем не менее не стоит преувеличивать последствия этого шага.

Сборная России будет участвовать в международных соревнованиях по биатлону на текущих условиях: под российским флагом и с сохранением квоты. Это подтверждает и СБР на своём официальном сайте.

В то же время наши представители не имеют права голоса на конгрессе IBU и возможности выдвигать кандидатов на выборы в руководящие органы организации.

Виктор Майгуров, бывший вице-президентом IBU в прошедший цикл, не сумеет продлить свои полномочия.

Кроме того, Россия не будет претендовать на проведение международных стартов.

Вероятно, в отношении россиян будет действовать усиленный допинг-контроль.

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