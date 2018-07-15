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Новости. Общество
11:15, 15 Июля 2018

Россия попала в тройку "главных угроз" для Евросоюза

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Европейский совет по международным отношениям (ECFR) опубликовал доклад, в котором назвал главные вызовы безопасности Евросоюза.

Сотрудники аналитического центра опросили представителей политического истеблишмента и экспертов из 28 стран блока, а также проанализировали содержание европейских СМИ и официальных правительственных документов.

Исходя из этих данных, аналитики ECFR составили рейтинг главных "акторов в международных отношениях", которых боятся европейцы. Первое место в нем заняли радикальные исламистские группировки. Вторую строчку делят Россия и транснациональные криминальные организации. Третье место заняла Северная Корея. Однако еще в 2008 году Россия в тройку главных угроз не входила, напоминают авторы доклада.

Больше всего враждебных действий со стороны Москвы боятся в Финляндии, Эстонии, Румынии, Литве и Польше. При этом тревогу по поводу намерений России испытывают не только восточноевропейские страны, но и их западные партнеры по ЕС, в частности Великобритания и Германия, уточняется в исследовании.

Рост недоверия к Москве аналитики из ECFR объясняют предписываемыми Кремлю "враждебными действиями в информационном поле и кибератаками". Впрочем, некоторые европейские страны не считают, что Россия представляет для них какую-либо опасность. Это Кипр, Италия, Греция, Венгрия и Португалия.

Европейцы полагают, что в ближайшее время те угрозы, которые представляют для их стран джихадисты, Россия и Северная Корея, продолжат оставаться актуальными. В дальнейшем перечень "враждебных акторов" могут пополнить Китай и Турция, опасаются собеседники ECFR.

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Комментарии

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кир
2018-07-15 11:48:04
Самая большая угроза исходит от нас в отношении нас самих.
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