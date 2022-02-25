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Россию в этом году не пустят на «Евровидение»

Новости. Общество
13:45, 26 Февраля 2022
фото: © eurovision.tv

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Организаторы "Евровидения" решили не допускать Россию до участия в конкурсе.

Европейский вещательный союз: Россия в этом году не будет участвовать в "Евровидении", сообщает РИА Новости.

Европейский вещательный центр (EBU) сообщил, что в этом году Россия не будет участвовать в конкурсе "Евровидение".

"Европейский вещательный союз (EBU) объявил, что Россия не будет участвовать в песенном конкурсе "Евровидение" ни с одним номером в этом году", – говорится в заявлении.

Такое решение отражает "обеспокоенность организации" в связи с украинским кризисом.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
andruh
2022-02-26 15:55:24
Хоть одна хорошая новость для россиян..
nae
2022-02-26 14:21:24
Да и хорошо. Давно пора было прекратить участие в этом паноптикуме фриков.
экcперд
2022-02-26 14:18:16
Кончита вудс одобряет :)
Teaтральный критик
2022-02-26 14:10:41
Безусловно полезная санкция :)
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