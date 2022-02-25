Россию в этом году не пустят на «Евровидение»

Организаторы "Евровидения" решили не допускать Россию до участия в конкурсе.

Европейский вещательный союз: Россия в этом году не будет участвовать в "Евровидении", сообщает РИА Новости.

Европейский вещательный центр (EBU) сообщил, что в этом году Россия не будет участвовать в конкурсе "Евровидение".

"Европейский вещательный союз (EBU) объявил, что Россия не будет участвовать в песенном конкурсе "Евровидение" ни с одним номером в этом году", – говорится в заявлении.

Такое решение отражает "обеспокоенность организации" в связи с украинским кризисом.