Росстандарт: Часть информации о сроке годности может исчезнуть с этикеток продуктов

Росстандарт допустил исчезновение с этикеток продуктов части информации о сроках годности.

Для экономии чернил на упаковках продуктов можно было бы не писать часть информации о нем — место производства или указание на место размещения сроков годности, считает Росстандарт. С таким предложением ранее выступил бизнес, пишет РБК.

На этикетках продуктов могут быть сокращены сведения о месте производства товара, а также указания, где именно на товаре обозначены его срок годности и дата изготовления (речь идет о надписи, например, «дата изготовления, годен до: указаны на упаковке»). Это следует из позиции Росстандарта в ответ на запрос РБК по итогам поручения вице-премьера Виктории Абрамченко рассмотреть просьбу бизнеса о сокращении размеров этикетки продуктов.

В июле этого года вице-премьер поручила ведомствам изучить возможность уточнения национальных стандартов России в области этикетирования — они определяют минимальную и максимальную площадь, которую занимают сведения о продукте на упаковке. Проанализировать, насколько актуальна для покупателей информация, которую требуется наносить на упаковку товаров, попросили производители продуктов питания: из-за введенных после начала спецоперации на Украине западных санкций они столкнулись с нехваткой упаковки и чернил.

Поручение было дано Росстандарту и еще ряду ведомств, свою позицию они должны были доложить в правительство до 22 июля. Представитель Абрамченко уточнила, что поручение еще находится в проработке и консолидированных предложений в аппарат вице-премьера не поступало.

В Росстандарте заявили, что к возможному сокращению информации, предусмотренной к нанесению на упаковку продуктов, могут относиться, в частности, «данные об адресах производства пищевой продукции, указание на места нанесения даты изготовления и срока годности, знаков и пиктограмм».