Росстандарт утвердил новые профессии с 2026 года

Cреди новых должностей, утвержденных Росстандартом, - коуч, спа-менеджер, копирайтер, специалист по ИИ, ландшафтный дизайнер, СММщик.

Новый общероссийский классификатор профессий и должностей заработал в этом году в России. Его обновили в связи с появлением за последние десятилетия одних и устареванием других специальностей.

В классификатор вошли такие позиции, как SMM-менеджер, копирайтер, инженер по 3D-печати, ландшафтный дизайнер, коуч и прочее. Это, по сути, легализация занятий, которые и на практике рынку давно известны, но в трудовую книжку до сих пор они не вписывались, пишет «Ъ». Включение профессии в новый классификатор означает признание наименования, появление единого кода и, как следствие, запуск работы над профстандартом.

Этот документ формально описывает функции, требования и условия допуска к работе, пояснил старший преподаватель факультета журналистики МГУ им. М. В. Ломоносова Марат Мурадян.

— Это используется больше для статистики, регулирования рабочих виз, наведения порядка в трудовых отношениях. Потому что очень часто ни работодатель, ни HR-менеджер не понимают, что будет делать тот или иной специалист. Например, какие KPI у SMM-менеджера, как регулируется его работа? Классификатор упорядочит кадровые документы, снимет эту путаницу при найме и чуть-чуть повысит прозрачность рынка, — говорит эксперт.

Общероссийский классификатор профессий насчитывает больше 5,5 тыс. рабочих специальностей: от авербандщика (специалист по художественной реставрации и нанесению сложных национальных орнаментов и рисунков на текстиль, шелк, мех и другие материалы) до юстировщика оптических приборов (это квалифицированный специалист, который занимается точной настройкой, выверкой и калибровкой различных приборов, механизмов, оптических систем и электронного оборудования). А также в списке около 3,5 тыс. должностей служащих от агента до юриста.

