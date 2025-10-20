Росстат нарисовал портрет среднестатистического россиянина

Кто кем трудится и сколько зарабатывает: в Росстате описали портрет среднестатистического россиянина.

Среднестатистический работающий россиянин — это женщина с высшим образованием, занятая в сфере торговли с зарплатой 84,2 тыс. рублей до вычета налогов. Об этом «Российской газете» рассказали в Росстате ко Всемирному дню статистики. «Портрет» среднего россиянина включает в себя данные о занятости, возрасте, национальности, росте, весе, месте жительства, супружеском статусе и другие характеристики.

Типичный россиянин оказался женщиной, поскольку их количество превышает число мужчин более чем на 10 миллионов человек (46% мужчин и 54% женщин). Средний возраст россиянина — 41 год: у мужчин — 38 лет, у женщин — 43 года. В основном это люди русской национальности (80,8%).

Средний рост мужчин — 166,9 см, женщин — 159,5 см. Средний вес у первых — 74,1 кг, у вторых — 67 кг. В официальном браке состоят 63% мужчин и 54% женщин.

Большинство (77,9%) россиян в свободное время смотрят передачи или фильмы по телевизору либо общаются с друзьями (70,6%). Каждый второй сидит за компьютером, планшетом или телефоном, а каждый третий читает книги или прессу. В среднем по России 88,9% населения пользуются интернетом, причем 76,4% мужчин и 74,7% женщин пользуются им каждый день.

Почти у половины семей есть легковой автомобиль. Среди всех россиян, проживающих в отдельных квартирах, 42% имеют двухкомнатное жилье.

Ранее сообщалось, что средняя зарплата в России приблизилась к 100 тысячам рублей.