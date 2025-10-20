РЕКЛАМА
«Горыныч»: фильм-сказка с жанровой пестротой и первоклассным актёрским составом
24 октября, 16:30 Статьи
Удобство и безопасность: Умные шлагбаумы пришли на помощь жителям Петрозаводска
23 октября, 14:30 Статьи
Лариса Подсадник: «Единая Россия» и в Карелии – преимущественно женская партия»
22 октября, 08:10 Статьи
00:10

Около 40 человек задержаны в Москве после массовой драки

20:30

Умер заслуженный артист России Алексей Золотницкий

19:30

На Лососинском шоссе установят 75 новых светильников

18:30

Мокрый снег обещают на севере Карелии

17:00

Пожар произошел в аварийном доме в Суоярви

16:45

Участникам спортивного фестиваля на Кургане пришлось парковаться на газонах

16:16

Жители квартала «Резервный» в Петрозаводске обратились к президенту

15:15

Более трехсот спортсменов вышли на старт Республиканского фестиваля по бегу и скандинавской ходьбе «KultaKarjala»

14:20

Правительство России поддержит студенческие семьи с детьми новой выплатой

13:30

54-летний рыбак утонул, выпав из лодки в Карелии

12:50

Свидетелей смертельной аварии ищут в Карелии

12:15

Мошенники украли у петрозаводчанки накопления нестандартным способом

11:30

Девочке, упавшей в канализационный колодец в Карелии, выплатят компенсацию

11:06

Спасатели тушили пожар на насосной станции в Карелии

10:30

В Сочи вводят локальный режим ЧС после взрыва газа в жилом доме

10:00

Более 200 тысяч жителей Карелии привились от гриппа

09:30

Водитель мусоровоза и грузчик вывели из горящего дома людей в Карелии

09:00

Проверки ждут водителей Петрозаводска

08:30

Житель Карелии должен будет снести самовольную постройку возле Онежского озера

08:00

«Карелия-Динамо» дважды одержала победу на домашнем льду

07:30

В Минздраве России призвали повысить штрафы для студентов-целевиков

00:10
Росстат нарисовал портрет среднестатистического россиянина
Сегодня 00:10 Общество
Кто кем трудится и сколько зарабатывает: в Росстате описали портрет среднестатистического россиянина.

Среднестатистический работающий россиянин — это женщина с высшим образованием, занятая в сфере торговли с зарплатой 84,2 тыс. рублей до вычета налогов. Об этом «Российской газете» рассказали в Росстате ко Всемирному дню статистики. «Портрет» среднего россиянина включает в себя данные о занятости, возрасте, национальности, росте, весе, месте жительства, супружеском статусе и другие характеристики.

Типичный россиянин оказался женщиной, поскольку их количество превышает число мужчин более чем на 10 миллионов человек (46% мужчин и 54% женщин). Средний возраст россиянина — 41 год: у мужчин — 38 лет, у женщин — 43 года. В основном это люди русской национальности (80,8%).

Средний рост мужчин — 166,9 см, женщин — 159,5 см. Средний вес у первых — 74,1 кг, у вторых — 67 кг. В официальном браке состоят 63% мужчин и 54% женщин.

Большинство (77,9%) россиян в свободное время смотрят передачи или фильмы по телевизору либо общаются с друзьями (70,6%). Каждый второй сидит за компьютером, планшетом или телефоном, а каждый третий читает книги или прессу. В среднем по России 88,9% населения пользуются интернетом, причем 76,4% мужчин и 74,7% женщин пользуются им каждый день.

Почти у половины семей есть легковой автомобиль. Среди всех россиян, проживающих в отдельных квартирах, 42% имеют двухкомнатное жилье.

Ранее сообщалось, что средняя зарплата в России приблизилась к 100 тысячам рублей. 

