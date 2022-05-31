Росстат рассказал, как за неделю в России изменились цены на продукты

За неделю в России подешевели огурцы и помидоры, но подорожал картофель.

Росстат зафиксировал на неделе с 21 по 27 мая в России нулевую инфляцию (0,00%). Цены, в частности, снизились на ряд продовольственных товаров.

По данным Росстата, капуста с 21 по 27 мая в среднем подешевела на 4,37%, огурцы - на 12,28%, помидоры - на 7,96%. При этом подорожали картофель на 2,13% и репчатый лук на 0,95%.

За прошлую неделю цены снизились на сахар в среднем на 0,93% по стране. Яйца подешевели на 3,04%, а гречка - на 0,27%. Но стали дороже рис и пшенная крупа - на 0,67% и 0,21% соответственно.

Также продолжает расти цена на подсолнечное масло - на 0,29% на отчетной неделе. В свою очередь, маргарин подорожал на 0,96%.