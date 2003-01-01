Вице-премьер правительства Карелии рассказал, чем завершился суд по претензиям к качеству воды в Сортавале

Виктор Россыпнов поставил точку в вопросе работы Сортавальской водоочистной станции.
Напомним, ее построили в 2021 году на федеральные деньги. Было выделено 46 миллионов рублей.
— Не так давно обсуждались тяжбы по Сортавальской водоочистной станции. Дескать, этот построенный по федеральной программе объект недостаточно очищает воду. В подтверждение приводились данные проверки Управления федерального казначейства по Карелии. Чтобы поставить точку в этом вопросе, сообщаю. Параметры очистки воды соответствуют всем нормативам. Претензии УФК по Карелии суд апелляционной инстанции признал необоснованными, — написал в своем телеграм-канале вице-премьер правительства Карелии Виктор Россыпнов.
«Жителям Сортавалы подаётся безопасная и полностью соответствующая санитарным нормам вода», — подытожил он.
Напомним, ранее специалисты Роспотребнадзора проводили проверку качества воды и обнаружили в ней повышенное содержание трихлорметана, железа, марганца. Цветность и мутность воды тоже вызвали вопросы у экспертов. В итоге в карельском Управлении Федерального казначейства посчитали, что введенная в эксплуатацию станция «не обеспечивает жителей г. Сортавала качественной питьевой водой». Судебные тяжбы длились несколько лет.