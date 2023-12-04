Россыпнов рассказал, от чего зависит возможность подключения к природному газу в Карелии

Министр строительства, ЖКХ и энергетики республики сообщил о том, что удалось сделать в этом направлении в текущем году.

Как в личном профиле рассказал министр строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Карелии, возможность подключения к природному газу зависит не только от того, построен ли газопровод до конкретного населенного пункта, но от наличия в самом городе или поселке уличных сетей.

«Чем лучше развита уличная сеть, тем больше домов могут быть к ней подключены», — подчеркнул Виктор Россыпнов.

Он рассказал, что в текущем году АО «ГазпромГазораспределение Петрозаводск» построены 28 километров сетей, которые создали возможность подключения к природному газу 950 домовладений:

— в микрорайоне «Сулажгора», на ул. Кантеле, Морошковом проезде и в районе улицы Трофима Рябинина в Петрозаводске

— на улицах Советской и ул. Речной в п. Шуя,

— в районе улиц Романа Гончара и ул. Тепличной п. Новая Вилга

— в районе пер. Речного в д. Большое Вороново.





По словам министра, в 1 квартале 2024 года планируется обеспечить пуск газа в сети газораспределения в районе «Старая Кукковка», где общая протяженность сетей составляет 10 км. Они обеспечат возможность подключения 458 домовладений.



Социально направленная программа газификации (догазификации) населения Карелии реализуется во исполнение поручений президента России, отметил Виктор Россыпнов.