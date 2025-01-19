Россыпнов разберется в обоснованности отнесения домов в Карелии к третьему диапазону объемов потребления электричества

Глава Минстроя Карелии начал получать обращения о планируемых высоких начислениях за январь за электроэнергию.

Глава Минстроя Карелии Виктор Россыпнов начал получать обращения о планируемых высоких начислениях за январь за электроэнергию по индивидуальным жилым домам. Об этом он сообщил в личном телеграм-канале.

По его словам, высокие начисления вызваны отнесением к третьему диапазону объемов потребления электроэнергии, предусматривающему высокие тарифы при потреблении от 3900 — 6000 кВт и свыше 6000 кВт при электроплитах и электроотоплении.



«Разбираемся в обоснованности отнесения домов к 3-му диапазону, в понедельник сообщу результат», — добавил Виктор Россыпнов.