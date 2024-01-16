Сегодня Виктор Россыпнов встретится с жителями Ужесельги

Министр строительства, ЖКХ и энергетики Карелии затронет вопросы стабильности электроснабжения.

Министр строительства, ЖКХ и энергетики Карелии в личном профиле анонсировал серию встреч с жителями Прионежского района по вопросам стабильности электроснабжения.

По словам Виктора Россыпнова, 17 января в 18.00 состоится встреча с жителями Ужесельги и специалистами «Прионежской сетевой компании». Мероприятие пройдет в районе д. 32 по ул. Центральная (около центральной скважины).

А 18 января в 18.00 в Доме культуры п. Чална (ул. Гусева, 20) состоится встреча с жителями поселка и сотрудниками «ПСК».

Встречу с жителями Заозерья и Ялгубы министр пообещал провести на неделе с 22 января. «Точное время и место сообщу дополнительно», — добавил Виктор Россыпнов.