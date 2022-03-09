Рост аварийности на федеральных трассах в Карелии произошел после сокращения числа дорожных камер

Федеральные трассы в Карелии в прошлом году лишились 52 передвижных комплексов фотовидеофиксации, что привело к росту аварийности.

Такой вывод содержится в отчете о работе МВД за 2021 год, поступившем в парламент республики.

По данным ведомства, в прошлом году на федеральных трассах произошло 224 ДТП, что на 28,7% больше, чем годом ранее. В этих авариях погибли 67 человек, еще 320 получили травмы — больше показателя 2020 года.

«Негативное влияние на аварийность оказал демонтаж в мае 2021 года с федеральных трасс 52 передвижных комплексом фотовидеофиксации нарушений ПДД. Данный демонтаж осуществлен по причине отсутствия заключенного соглашения между правительством республики и Управлением автомобильной магистрали «Санкт-Петербург-Мурманск», — говорится в отчете МВД.

По оценке ведомства, на тех участках, где были демонтированы камеры, произошло более 20% всех ДТП.

Сейчас на федеральных трассах осталось всего 34 передвижных комплекса фотовидеофиксации.

О влиянии таких комплексов на сокращение числа ДТП говорит статистика аварийности на дорогах регионального и местного значения. По данным МВД, там работает 110 камер и в 2021 году число аварий снизилось на 14,6% и 22,3% соответственно.