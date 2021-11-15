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Рост бедности населения стал одним из главных итогов года в Карелии

Новости. Общество
15:13, 31 Декабря 2021
фото: © Виталий Белоусов/ТАСС, архив

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Прибыль бизнеса выросла, доходы бюджета увеличились, а население за минувший год еще больше обеднело.

По данным Карелиястата, реальный, с учетом инфляции, размер пенсий в Карелии с начала года снизился на 1,8%. Снижение началось во втором полугодии — до это времени рост пенсий превышал уровень инфляции. Средний размер назначенных пенсий в октябре составил 19 441 рубль — это на 105 рублей больше, чем в начале года.

Рост зарплат тоже «съела» инфляция.  Среднемесячная начисленная зарплата в Карелии выросла на 6,2% и достигла 48 073 рублей. Цены за тот же период увеличились на 7,2%. В результате, реальная зарплата снизилась на — 0,7%. Но это ничего не говорит о том, на сколько действительно упала покупательская способность населения. Официальная статистика показывает рост цен на все товары, включая бриллианты и люксовые автомобили, которые не покупает большинство населения. Те товары, которые составляют основную статью расходов среднестатистической семьи, подорожали гораздо больше, чем официально заявленный уровень инфляции. Об этом можно судить хотя бы по стоимости минимального набора продуктов питания, которую каждый месяц рассчитывает Карелиястат. С начала года она выросла на 14%, а это значит, реальная зарплата сократилась гораздо больше, чем показывает официальная статистика.

О главных событиях года для экономики Карелии читайте здесь.

 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
__________
2021-12-31 18:19:40
Наверное Путин виноват , других версий нет .
кир
2021-12-31 17:48:48
Если бы лидер был в детстве дворовым хулиганом или предводителем банды грабителей банков, то сейчас вы пели бы совсем по-другому. А, может, многих и не было бы. :) "Верные ленинцы", - сказал кот.
Д.Ю
2021-12-31 16:50:27
Отрицательный рост доходов населения, прорыв за прорывом! Правительству народ не понять, у них все на Крузаках, зарплата поднимается стабильно, всё улыбаются, пироги пекут.
German
2021-12-31 16:40:17
Питерский пацан решил добить Россию окончательно . про местных не пишу , ни о чём .
однозначно
2021-12-31 16:55:03
German, у иноагентов истерика от новогодних подарков ? :)
German
2021-12-31 16:57:56
однозначно, От своих придурков .
Егор Сидоров
2021-12-31 16:36:00
Чо вы всё врёте. На пресс-конференции наш любимый и самый правдивый на свете человек заверил, что мы стали жить лучше. И вы знаете, я ему верю.
German
2021-12-31 16:41:40
Егор Сидоров, может этот человек просто зажрался и уничтожает всех ?
Leopol'd
2021-12-31 16:25:16
"Спасибо партии за это!"
однозначно
2021-12-31 16:35:24
Leopol'd, сашка, написал свой туалетный новогодний фельетон в свою рекламную стенгазету ? Хлебни кефира под бой курантов :)
Offff
2021-12-31 16:51:16
однозначно/социопат . Дровишки нужны ? У меня еще жёлтая куртка есть . Могу лишая напихать ..:)
кир
2021-12-31 15:49:37
Не так, всё совсем не так. Почему тетки три сумки несут с магазина, - заинтересованно спросил кот?
Гость
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