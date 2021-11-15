Рост бедности населения стал одним из главных итогов года в Карелии

Прибыль бизнеса выросла, доходы бюджета увеличились, а население за минувший год еще больше обеднело.

По данным Карелиястата, реальный, с учетом инфляции, размер пенсий в Карелии с начала года снизился на 1,8%. Снижение началось во втором полугодии — до это времени рост пенсий превышал уровень инфляции. Средний размер назначенных пенсий в октябре составил 19 441 рубль — это на 105 рублей больше, чем в начале года.

Рост зарплат тоже «съела» инфляция. Среднемесячная начисленная зарплата в Карелии выросла на 6,2% и достигла 48 073 рублей. Цены за тот же период увеличились на 7,2%. В результате, реальная зарплата снизилась на — 0,7%. Но это ничего не говорит о том, на сколько действительно упала покупательская способность населения. Официальная статистика показывает рост цен на все товары, включая бриллианты и люксовые автомобили, которые не покупает большинство населения. Те товары, которые составляют основную статью расходов среднестатистической семьи, подорожали гораздо больше, чем официально заявленный уровень инфляции. Об этом можно судить хотя бы по стоимости минимального набора продуктов питания, которую каждый месяц рассчитывает Карелиястат. С начала года она выросла на 14%, а это значит, реальная зарплата сократилась гораздо больше, чем показывает официальная статистика.

О главных событиях года для экономики Карелии читайте здесь.