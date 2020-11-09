Рост экономики и финансов Карелии позволил республике сохранить высокий кредитный рейтинг

Российское рейтинговое агентство "Эксперт РА", на заключения которого ориентируются власти и бизнес России, подтвердило кредитный рейтинг Республики Карелия на уровне ruBBB-, с прогнозом "стабильный".

Об этом сообщила пресс-служба министерства финансов Карелии.

Аналитики агентства отметили, что несмотря на кризисные явления, вызванные пандемией коронавируса, в регионе за 8 месяцев 2020 года, наблюдается рост промышленного производства и валового регионального продукта на душу населения.

Несмотря на экономические и социальные последствия кризиса, по итогам 2020 года прогнозируется увеличение доходов бюджета почти на 22,6%, что в большей степени связано с увеличением трансфертов из федерального бюджета на 33,2%.

О других финансовых показателях Карелии, заслуживших высокую оценку "Эксперт РА", читайте в интернет-газете "Вести Карелии".