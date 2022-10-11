Рост индивидуального жилищного строительства в Карелии замедлился в 2022 году

ИЖС в Карелии за 10 месяцев 2022 года увеличилось на 24,1%, но это меньше, чем в прошлом году, когда темпы роста достигали 50%.

По данным Карелиястата, население за свой счёт и с помощью кредитов построило 1629 домов общей площадью 169,5 тыс. кв. метров.

Удельный вес ИЖС в общем объёме ввода жилья по составил 61,8%. В 13 районах республики жилье строилось только за счет ИЖС.

Общий объем жилищного строительства за 10 месяцев 2022 года вырос на 30,1%. Введено в действие 3,6 тыс. квартир общей площадью 274,4 тыс. кв. метров.

Рост произошел по всей Карелии кроме Беломорского, Кондопожского и Пудожского районов.