Рост инвестиций в экономику Карелии превысил среднероссийский

По итогам девяти месяцев 2025 года объём инвестиций в основной капитал Республики Карелия составил 65,4 млрд рублей, что на 2,1% больше в сопоставимых ценах, чем за прошлый год. Среднероссийский показатель 0,5%.
Олег Ермолаев, заместитель премьер-министра Правительства Республики Карелия по вопросам экономики, выделил основные направления вложений.
Около 13,9 млрд рублей было направлено на добычу полезных ископаемых (рост в 1,6 раза к прошлому году).
Также 9,7 млрд рублей на обрабатывающие производства (рост в 1,5 раза).
Значительный прирост инвестиций, по сообщению Главы Минэк, зафиксирован в туризме и общественном питании (в 1,9 раза), торговле (в 1,6 раза) и строительстве (в 1,2 раза).
При этом в в 2025 году реализованы значимые проекты:
— Завершено строительство цифровой верфи на Онежском судостроительно-судоремонтном заводе;
— Открыта новая площадка Литейного завода «Петрозаводскмаш» для обработки деталей двигателей;
— Введён в эксплуатацию новый завод по добыче и камнеобработке «БИОЭН Недра» в Кондопожском районе;
— ООО «Крона» запустило промышленную линию по производству интерьерных элементов в Петрозаводске;
— Запущено высокотехнологичное производство комбикормов для рыб компанией «Аква Фид» в посёлке Березовка;
— Начато производство современных деревянных домокомплектов по технологии фахверк («НОДВЕРК ГЛЮ ЛАМ», Сортавальский округ);
— Открыты новые объекты туристической инфраструктуры: гостиница «Онего» в Петрозаводске и акватермальный комплекс «Хвоя. Карелия» в Кондопожском районе.
Динамика инвестиций свидетельствует об активном развитии ключевых отраслей экономики республики и реализации крупных инфраструктурных проектов.
При этом ранее мы сообщали, что почти половина предприятий Карелии работают в 2025 году в убыток.