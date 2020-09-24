Рост курса доллара и евро привел к увеличению цен на иномарки в Карелии

Стоимость новых легковых автомобилей иностранных марок в Карелии выросла из-за ослабления рубля по отношению к доллару и евро.

Об этом говорится в материале регионального Отделения Северо-Западного главного управления Центробанка РФ - Национального банка по Республике Карелия – об инфляции в регионе.

"Возросшие издержки автопроизводителей, связанные с ослаблением рубля, обусловили увеличение темпов прироста цен на легковые автомобили", - пояснили в Нацбанке по РК. На сколько выросла стоимость иномарок в Карелии за последний год, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".