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20.03.2022 19:15

Рост портфеля жилищного кредитования Сбера в Карелии в 2021 году составил более 20%

Новости. Общество
16:06, 21 Марта 2022

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За 2021 год портфель ипотечного кредитования Карельского отделения Сбербанка вырос на 21% по сравнению с результатами 2020 года.

Доля ипотеки в розничном кредитном портфеле банка в прошлом году составила 51%.

Объём выданной Сбербанком ипотеки увеличился в Карелии на 15% по сравнению с предыдущим годом – до 11,3 млрд рублей, это свыше 5 тысяч ипотечных кредитов.

Льготная ипотека «Господдержка 2020» заняла в 2021 году долю в 20% - или 2,3 млрд рублей - в общем объеме ипотечных кредитов, и 18% - или почти 1 тысяча кредитов - от количества выданной ипотеки.

«В 2021 году изменились условия программы «Господдержка 2020»: выросли базовые ставки, но одновременно были улучшены условия для семей с детьми. Это, с одной стороны, уменьшило долю льготной ипотеки в общем объёме выдач, но в то же время привело к рекордным результатам по семейной ипотеке: в среднем по СЗФО рост в 2,5 раза, если сравнивать вторые полугодия 2021 и 2020 годов. Рост год к году составил 2,2 раза – за прошлый год семьи получили 28,3 млрд рублей», — отметил председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк Виктор Вентимилла Алонсо.

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ПАО Сбербанк
Источник: Сбербанк
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