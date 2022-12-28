Рост цен на автомобили Lada ожидается в 2023 году

Глава АвтоВАЗа Максим Соколов объявил о повышении стоимости автомобилей Lada в 2023 году.
Как сообщает РИА Новости, по его словам, рост цен будет ниже прогнозируемого уровня инфляции.
«Пока мы заложили рост цен меньше инфляции… Меньше прогнозов по инфляции, причем существенно меньше», — сказал он.
Минэкономразвития прогнозирует инфляцию в 2023 году на уровне 5,5%.
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