Рост цен на автомобили Lada ожидается в 2023 году

Глава АвтоВАЗа Максим Соколов объявил о повышении стоимости автомобилей Lada в 2023 году.

Как сообщает РИА Новости, по его словам, рост цен будет ниже прогнозируемого уровня инфляции.

«Пока мы заложили рост цен меньше инфляции… Меньше прогнозов по инфляции, причем существенно меньше», — сказал он.

Минэкономразвития прогнозирует инфляцию в 2023 году на уровне 5,5%.