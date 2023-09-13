Рост цен на бензин в Карелии оказался самым большим в России

За минувшую неделю, по данным Росстата, бензин в Карелии подорожал сильнее, чем в остальных регионах РФ.

Средняя розничная цена дизельного топлива в России подскочила за неделю с 4 по 11 сентября на 1,7%, или 1,06 рубля, — до 62,64 рубля за литр, свидетельствуют данные Росстата. Об этом сообщает агентство «Прайм».

Неделей ранее средняя розничная цена дизтоплива выросла на 1,2%, или 74 копейки, до 61,58 рубля за литр.

Средняя цена бензина за неделю с 4 по 11 сентября также ускорила темпы роста, поднялась на 0,69% после 0,5% на прошлой неделе — до 55,21 рубля за литр. Что касается отдельных марок бензина, то Аи-92 подорожал на 0,7%, или 35 копеек, — до 51,02 рубля, Аи-95 — на 0,7%, или 39 копеек, до 55,77 рубля, Аи-98 — также на 0,7%, или 47 копеек, до 67,37 рубля за литр. При этом общая инфляция в стране за отчетный период составила 0,13%.

Рост цен на бензин за неделю был зафиксирован в 79 субъектах РФ. Сильнее всего он подорожал в Республике Карелия — на 3,2%, в Республике Тыве и Томской области — на 3%. В Москве и Санкт-Петербурге за период с 4 по 11 сентября цены на бензин выросли на 0,3% и 0,7% соответственно.

Производство бензина в России за отчетную неделю сократилось на 5,9% по сравнению с предыдущей неделей — до 785,3 тысячи тонн. Производство дизтоплива сократилось на 3%, до 1,648 миллиона тонн.

С начала года к 11 сентября средняя стоимость бензина увеличилась на 8,5%. В частности, Аи-92 прибавил 8,2%, Аи-95 подорожал на 8,5%, а Аи-98 — на 9,3%. Дизельное топливо за этот период подорожало на 7,3%. При этом инфляция в России с начала года составила 3,9%.

В России принят закон о корректировке топливного демпфера — механизма, созданного для сдерживания цен на топливо. Документ корректирует демпфирующий механизм таким образом, что на 50% сокращает выплаты по демпферу с 1 сентября этого года до 31 декабря 2026 года как за бензин, так и за дизельное топливо, пояснял замминистра финансов РФ Алексей Сазанов. По мнению опрошенных РИА Новости экспертов, сокращение бюджетных выплат нефтяным компаниям повлечет за собой дальнейший рост оптовых цен на топливо и убыточность торговли на независимых АЗС.