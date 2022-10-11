Рост цен на бензин в Карелии остановился в середине декабря

Средняя цена на все марки бензина в Карелии продержалась без изменений целую неделю.

Это следует из данных Карелиястата о потребительских ценах в декабре.

Стоимость литра АИ-92 закрепилась на отметке 48 рублей 29 копеек, АИ-95 — 51 рубль 55 копеек, АИ-98 — 62 рубля 35 копеек.

Вместе с тем, дизельное топливо стало дороже на 0,5%. Его цена выросла до 61 рубля 43 копеек за литр.