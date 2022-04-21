Рост цен на сахар в Карелии замедлился, но продолжается каждую неделю

Цены на сахар-песок в Карелии, которые начали расти с конца февраля, снова увеличились в середине апреля.

Об этом говорят результаты мониторинга, проведенного Карелиястатом в период с 9 по 15 апреля в Петрозаводске, Костомукше и Сегеже.

Стоимость сахара за это время выросла на 1,5% и достигла, в среднем, 91 рубля 53 копеек.

В начале марта сахар в Карелии стоил, в среднем, 70 рублей. За месяц он подорожал в 1,5 раза.