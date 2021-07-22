Рост цен на стройматериалы застройщикам будут компенсировать из бюджета

Правительство будет компенсировать цены на стройматериалы для застройщиков.

Как сообщает «РИА Новости», об этом заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин. Ранее Росстат зафиксировал значительный рост цен на эти товары.

«Ситуация с ценами на стройматериалы тяжелейшая, но из приятных новостей могу сказать, что на уровне правительства принято решение, что удорожание стройматериалов мы будем оплачивать. Постараемся компенсировать», — сказал Хуснуллин.

Ранее Росстат сообщил, что в июне строительные материалы подорожали на 6,7%. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) после этого поручила территориальным управлениям проверить производителей бетона, кирпича, древесных материалов и продукции из ПВХ и выяснить причины повышения цен.

На фоне удорожания стройматериалов Минэкономики предложило поддержать подрядчиков по госзаказам, предусмотрев с 2022 года обязательное проведение электронного конкурса для контрактов начальной стоимостью более 10 млн рублей.

Ранее глава Карелии Артур Парфенчиков дал поручение правительству разработать меры поддержки ИЖС в условиях роста цен на стройматериалы — помочь жителям республики достроить дома.

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