Реклама
В Петрозаводске участки для голосования будут защищены от коронавирусной инфекции
22.07.2021 16:25
Добровольцы выйдут на поиск исчезнувшего мужчины с татуировкой в виде цветов 2
26.07.2021 15:39
В Петрозаводске мужчина проломил череп соседу из-за коммунальной аварии 11
26.07.2021 13:47

Рост цен на стройматериалы застройщикам будут компенсировать из бюджета

Новости. Общество
08:52, 27 Июля 2021
фото: pixabay

Правительство будет компенсировать цены на стройматериалы для застройщиков.

Как сообщает «РИА Новости», об этом заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин. Ранее Росстат зафиксировал значительный рост цен на эти товары.

«Ситуация с ценами на стройматериалы тяжелейшая, но из приятных новостей могу сказать, что на уровне правительства принято решение, что удорожание стройматериалов мы будем оплачивать. Постараемся компенсировать», — сказал Хуснуллин.

Ранее Росстат сообщил, что в июне строительные материалы подорожали на 6,7%. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) после этого поручила территориальным управлениям проверить производителей бетона, кирпича, древесных материалов и продукции из ПВХ и выяснить причины повышения цен.

На фоне удорожания стройматериалов Минэкономики предложило поддержать подрядчиков по госзаказам, предусмотрев с 2022 года обязательное проведение электронного конкурса для контрактов начальной стоимостью более 10 млн рублей.

Ранее глава Карелии Артур Парфенчиков дал поручение правительству разработать меры поддержки ИЖС в условиях роста цен на стройматериалы — помочь жителям республики достроить дома.

Об этом читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
юнипер95
2021-07-27 09:30:12
бред
VladPTZ
2021-07-27 09:14:46
А самостройщикам кто будет компенсировать? Мне как дачу строить? Лучше бы с производителями и перекупами разобрались чтобы апетиты поумерили и не борзели, а то алигархи жируют а простому самостройщику плати за все.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
20.07.2021, 08:05
Трое пожарных получили травмы при тушении лесного пожара в районе Карелии
21.07.2021, 09:56
Глава поселения Карелии о нашествии туристов: «Это просто ужас, что творится!»
26.07.2021, 10:10
На улице в Петрозаводске найден труп женщины
21.07.2021, 12:51
Парфенчиков ввел режим чрезвычайной ситуации в лесах Карелии
22.07.2021, 12:12
«Нас осталось 14»: Профессионалам в Карелии, которые умеют тушить лесные пожары, платят 20 тысяч рублей в месяц
22.07.2021, 18:49
Архимандрит Мефодий из Валаамского монастыря умер от последствий коронавируса

Аналитика

26.07.2021 14:46
Политкухня
«Иногда они возвращаются» 2
Отставной карельский министр из правительства Нелидова возглавил Северо-Западный департамент Рослесхоза.
Помощь президента: Карелии выделят 100 млн на борьбу с лесными пожарами 11
23.07.2021 13:30
Срочные ПЦР-тесты на COVID-19 в «Клиниках на Чайкиной»
23.07.2021 00:10
10 негритят решили избираться 30
22.07.2021 23:29
Осторожно, стреляет! 13
22.07.2021 10:17
Вся аналитика

Чтиво

23.07.2021 16:26
Личное мнение
«Чьи в лесу шишки?» 3
В самый разгар лесных пожаров в России оживилась общественная дискуссия о приватизации лесов.
В огне счета нет
23.07.2021 14:22
«Бесчеловечное» возвращение в СССР как повод для государственных извинений 8
14.07.2021 12:56
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»