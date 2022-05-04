Рост цен на жилье в Петрозаводске привел к резкому сокращению числа квартир, выделенных детям-сиротам

Администрация Петрозаводска в 2021 году приобрела для бывших детей-сирот 35 квартир, что в 1,5 раза меньше, чем планировалось.

По плану квартиры должны были получить 54 человека, имеющие такое право согласно законодательству.

Это следует из результатов проверки исполнения бюджета Петрозаводска, проведенного Контрольно-счетной палатой города.

По оценке палаты, причиной невыполнения плана стал рост цен на жилье. При формировании бюджета на 2021 года сумма рассчитывалась исходя из средней стоимости однокомнатной квартиры в размере 1,5 млн рублей, а по факту пришлось покупать жилье, в среднем, за 2,4 млн рублей. В результате администрация сократила количество бывших детей-сирот, которые получили квартиры.