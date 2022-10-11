Рост в сельском хозяйстве Карелии сдержит цены на продукты питания, считает Ермолаев

Увеличение производства сельскохозяйственной продукции в Карелии в 2022 году на 7% поможет сдержать рост цен на продовольствие.

Такое мнение высказал министр экономического развития и промышленности Карелии Олег Ермолаев в рамках проекта «Объясняет ЦУР» на телеканале «Сампо ТВ.360».

«Если смотреть результаты сельскохозяйственной отрасли в Республике Карелия, то мы показываем рост 7% к прошлому году. То есть больше сельскохозяйственных товаров мы произвели здесь, в республике Карелия. И в целом российская ситуация аналогичная. Я надеюсь, что это каким-то образом сдержит цены», — пояснил министр.

По его словам Минэкономразвития России пересмотрело прогноз по инфляции в сторону уменьшения до 14% по итогам года.