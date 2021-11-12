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Рост заболеваемости коронавирусом среди детей в Карелии произошел за счет самых маленьких

Новости. Общество
15:28, 16 Ноября 2021
фото: © РИА Новости / Евгений Биятов

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Заболеваемость коронавирусом в Карелии среди детей в возрасте до 6 лет к середине ноября вросла более чем в 1,5 раза.

Это следует из данных карельского Управления Роспотребнадхора об эпидемиологической обстановке в республике по состоянию на 14 ноября.

«Заболеваемость выросла во всех возрастных группах, в том числе у детей до 17 лет на 3,98%, в основном, за счет возрастной категории детей до 6 лет (на 59,15%)», — пояснили в Роспотребнадзоре.

Среди взрослых заболеваемость увеличилась лишь на 12,77%.

По данным ведомства, с начала пандемии в Карелии лабораторно был подтвержден диагноз коронавирусной инфекции у 79351 человек, из них дети до 17 лет — 9270, лица старше 65 лет — 12606 человек.

Ранее глава Петросовета Надежда Дрейзис сообщила, когда ожидается начало вакцинации детей.

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