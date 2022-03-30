Рост браконьерства в Карелии связали с формальной процедурой получения охотничьего билета

Одна из причин роста браконьерства в Карелии заключается в снижении требований к будущим охотникам при получении охотничьего билета.

Такое мнение в эфире телеканала «Сампо ТВ. 360» высказал руководитель «Спортивно-экологического клуба «Пилигрим» Илья Тимин.

«У нас большая проблема, что сегодня получение охотничьего билета — формальная процедура. Есть охотминимум, который нужно сдать, это достаточно простой свод правил, человек формально его прочитал, ответил на ряд вопросов, получил охотничий билет. Ранее охотники должны были иметь стаж, должны были получить рекомендации от более старших охотников, Общества охотников, к которому я тоже имею отношение. Мы, Общество охотников, более требовательно относились к будущим охотникам. На сегодня такая преемственность потерялась. Плюс в погоне за кадрами, в погоне за наживой, в погоне оправдать расходы люди, конечно, иногда теряют голову», — пояснил Тимин.