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"Ростелеком" и Huawei представляют роутер "Игровой" с искусственным интеллектом

Новости. Экономика
13:03, 18 Ноября 2020
фото: © "Ростелеком"
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Компании "Ростелеком" и Huawei представили домашний Wi-Fi-роутер с использованием технологий искусственного интеллекта, разработанный специально для геймеров.

Новое устройство обеспечит пользователям новый уровень гейминга благодаря приоритизации трафика и сокращению времени обмена данными с удаленными серверами. Роутер "Игровой RT-X" уже доступен для заказа в Санкт-Петербурге и других регионах, где "Ростелеком" построил оптические сети доступа по технологии PON.

Сегодня большинство игр работает через удаленные или облачные сервера, а важнейшую роль в формировании пользовательского опыта играет время доставки пакетов трафика. Роутер "Игровой", благодаря инновационным технологиям Huawei, минимизирует задержку передачи пакетов до и от игровых серверов и создает оптимальный режим доступа.

Сокращение времени задержки достигается за счет встроенных в роутер и реализованных на модуле собственной разработки технологий искусственного интеллекта, которые мгновенно распознают пакеты игровых приложений и обеспечивают их приоритизацию. Это не создает неудобств для пользователей других приложений за счет их меньшей чувствительности к задержкам. Роутер уже поддерживает 18 наиболее популярных онлайн-игр, а следующим этапом планируется добавить функцию ускорения облачных игр, имеющих большой потенциал на российском рынке.

Эффектный дизайн роутера и пользовательского интерфейса был разработан в стиле тарифного плана "Игровой" и выгодно отличается от стандартных устройств. Это самый мощный домашний роутер от "Ростелекома" для массового сегмента: за счет использования современных технологий (например, MIMO 4x4 в диапазонах 2,4 ГГц и 5 ГГц) роутер обеспечивает качественное покрытие и суммарную скорость передачи данных более 2 Гбит/с. Искусственный интеллект позволяет сократить время распознавания трафика по сравнению с технологией DPI — нет необходимости анализировать содержимое пакетов.

"Наша команда с 2016 года развивает в “Ростелекоме” экосистему сервисов для геймеров, которая основана на партнерствах с лидерами игрового рынка. Роутер “Игровой”— результат плотной совместной работы команд “Ростелекома” и Huawei. С сегодняшнего дня им уже могут пользоваться абоненты десятков регионов страны, где наша компания построила сети по технологии PON, а в будущем году они станут доступны и для сетей FTTx. Новый роутер создаст техническую основу для более комфортной и результативной игры наших клиентов. Желаем всем абонентам-геймерам “Ростелекома” новых побед!" — сказал директор по развитию продуктов массового сегмента, куратор создания экосистемы цифровых сервисов для геймеров "Ростелекома" Артем Черменин.

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