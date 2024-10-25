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«Ростелеком» обновил более 220 километров магистральных линий: оптоволоконный интернет завоевывает Карелию

Новости. Общество
14:56, 29 Октября 2024
фото: © ПАО «Ростелеком»

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За последние два года в Карелии доступ к оптическим технологиям получили более 7,5 тысячи семей.

В настоящее время «Ростелеком» инвестирует собственные средства в модернизацию своей инфраструктуры именно в сельской местности республики, и у жителей поселков и деревень есть возможность получить высокоскоростной интернет. Установка сетей — недешевое удовольствие, но крупная компания с социальной ответственностью может позволить себе долгосрочные проекты.

Только за последние два года в Карелии доступ к оптическим технологиям, которые могут разогнать интернет до 1 Гбит/с, получили более 7,5 тысячи семей. Чтобы у абонентов появились такие возможности, в республике нужны строительство и модернизация линий связи.

В 2023 году в республике построили более 20 километров волоконно-оптических линий связи. Скоростной интернет, удовлетворяющий даже самых продвинутых геймеров, пришел уже к 2,5 тысячи семей, проживающих в Петрозаводске и в поселках Вяртсиля, Лендеры, Чупа, Шуя.

Какие перспективы развития высокоскоростного интернета в республике, читайте в материале «Столицы на Онего».

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