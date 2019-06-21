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Новости. Экономика
11:15, 21 Июня 2019
фото: Карельский филиал ПАО "Ростелеком"

"Ростелеком" рассказал бизнесменам об услугах связи

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Специалисты компании рассказали о цифровых услугах связи, которые помогут автоматизировать ежедневные бизнес-процессы и повысить эффективность обслуживания клиентов.

"Ростелеком" 19 июня провел деловой завтрак с клиентами малого и среднего бизнеса в Карелии. На встрече присутствовали представители торговой, фармацевтической, строительной и инжиниринговой отраслей, сфер здравоохранения, туризма и логистики.

Специалисты компании рассказали гостям о цифровых услугах связи, которые помогут автоматизировать ежедневные бизнес-процессы и повысить эффективность обслуживания клиентов: "Виртуальной АТС", "Wi-Fi для бизнеса" и "Видеоаналитике".

Услугой "Виртуальная АТС" пользуются десятки организаций в республике. Она позволяет без монтажа телефонной линии, используя интернет-соединение, открыть корпоративный колл-центр и распределить поток входящих звонков так, чтобы ни одно обращение не было потеряно.



Заказчики могут самостоятельно создать телефонное голосовое меню, которое поможет внешней аудитории самостоятельно связаться с нужным специалистом. Телефонные переговоры можно записать и при необходимости прослушать. Подключить к "Виртуальной АТС" можно городской номер или же подобрать вариант в формате 8 800 из простых и "красивых" номеров базы "Ростелекома". Номер не будет привязан к адресу и при переезде организации его можно "перенести" на новое местонахождения.

С помощью услуги "Wi-Fi для бизнеса" "Ростелеком" открывает зоны беспроводного интернета в кафе и ресторанах, офисах, залах ожидания, зонах для отдыха и на уличных площадках.

Доступ к сети предоставляется с соблюдением законодательства, согласно которому любителям общественного Wi-Fi необходимо пройти идентификацию личности и своего гаджета. Размер штрафа для юридических лиц, которые "раздают" свободный интернет без авторизации, составляет от 100 до 200 тысяч рублей. По желанию клиентов страницу авторизации можно оформить в корпоративном стиле и разместить на ней рекламную информацию, например, акционные предложения. Закон это не запрещает.

"Видеонаблюдение" с возможностью видеоаналитики позволяет контролировать рабочий процесс в режиме онлайн. Владелец бизнеса сможет увидеть, как в его заведении обслуживают посетителей, насколько ответственны и пунктуальны сотрудники или кто виноват в спорной ситуации. Аналитика видео предоставит данные о среднем возрасте клиентов и их предпочтениях, часах пиковых нагрузок и покупательском поведении. Архив записей хранится на облачной платформе "Ростелекома", его можно просмотреть в личном кабинете на сайте camera.rt.ru и в мобильном приложении из любой точки мира, где есть доступ в интернет.



"Наша встреча прошла в формате живого диалога. Мы презентовали наши предложения и вместе с гостями обсудили реализацию на примере их компаний. Мы понимаем, что у сегмента малого и среднего бизнеса не так много финансовых и технологических ресурсов, как у крупных компаний, поэтому всегда стараемся рассматривать различные технические возможности для подключения услуг и подбираем максимально удобные пакетные предложения. Дополнительный отклик мы получили по услуге "Виртуальная АТС". Это объяснимо: бизнесу любой величины она необходима для эффективного взаимодействия внутри команды и с клиентами", – отметила Светлана Вотинцева, руководитель отдела продаж и обслуживания среднего и малого бизнеса Карельского филиала ПАО "Ростелеком".

Уточнить подробности об услугах связи для юридических лиц и представителей государственного сегмента можно на сайте www.karelia.rt.ru/b2b или по круглосуточному бесплатному номеру телефона 8 800 200 3000.

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