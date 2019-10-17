"Ростелеком" в Карелии обсудил перспективы построения "умных" городов

"Ростелеком" в Петрозаводске провел встречу с представителями органов государственной власти Республики Карелия.

В формате диалога стороны обсудили перспективы построения "умных" городов в столице республики и ее районах.

Компания представила гостям популярные инновационные решения, входящие в проекты "Умный город", и поделилась опытом их реализации в субъектах РФ, в том числе на территории Северо-Запада. Специалисты "Ростелекома" рассказали о региональной автоматизированной системе оповещения о чрезвычайных ситуациях, аппаратно-программном комплексе "Безопасный город" и интеллектуальном видеонаблюдении.

Большой интерес у слушателей вызвали вопросы по функциональности интеллектуальных систем и возможности их объединения с телеком-проектами, которые уже используются в регионе. Отдельное внимание было уделено вариантам размещения умных решений, когда в зависимости от управленческих целей контролирующие узлы телеком-проектов находятся в Петрозаводске или в районах республики.

Александр Кулаков, и.о. директора по работе с корпоративным и государственным сегментами Карельского филиала ПАО "Ростелеком":

- "Ростелеком" поэтапно работает над реализацией модулей умных городов в Карелии. В этом году в городе Кемь проведены работы по модернизации уличного освещения. Также энергоэффективное уличное освещение до конца года появится в поселке Надвоицы и в городе Кондопога. В пяти районах Карелии и в Петрозаводске мы модернизировали систему видеонаблюдения "Безопасный город", реализуем "Систему-112". Компания готова продолжать работу над построением инновационных проектов различной сложности в республике. “Ростелеком” обладает большим опытом экспертиз и широкими технологическими возможностями".

Цель проекта "Умный город" – повышение конкурентоспособности российских городов, формирование эффективной системы управления городским хозяйством, создание безопасных и комфортных условий для жителей.

Участвуя в реализации проекта, "Ростелеком" предлагает собственные разработки в области модернизации городской и дорожной инфраструктуры, жилищно-коммунального хозяйства, телеметрии, экологической безопасности и энергоэффективности.

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