Росток краснокнижного Ореха Зибольда высадили в заповеднике «Кивач»

Растение передали в дар для сохранения редкого природного генофонда.

На территории государственного заповедника «Кивач» высадили росток краснокнижного Ореха айлантолистного (более известного под именем Ореха Зибольда), сообщили в группе учреждения.

Растение передал в дар инспектор организации Роман Вишневский, который на протяжении нескольких лет заботился о нём на собственном участке в Кондопоге. Сложные климатические условия не давали саженцу развиваться, поэтому специалист принял решение перевезти стебель в дендрарий.

— Данный вид естественно произрастает на юге Сахалина и Кореи, на острове Кунашир и в горных лесах Японии. На территории нашей страны его ареал очень небольшой, встречается он редко, поэтому занесён в Красную книгу РФ. (…) Для ростка подобрали самое солнечное место, защищённое от холодных ветров елями. В посадочную яму внесли рыхлый, плодородный субстрат и специальные удобрения для лучшего осеннего укоренения, — рассказали в учреждении.