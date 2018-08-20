Ростовчанин попал в больницу после лобового столкновения на трассе в Карелии

В Сортавальском районе произошло ДТП с участием двух автомобилей, есть пострадавшие, сообщает УГИБДД по Карелии.

В воскресенье на автодороге А-121 "Сортавала" в 22.50 водитель Opel Zafira выехал на встречную полосу движения в месте, где это запрещено дорожным знаком и разметкой, и врезался в ВАЗ-21150.

В аварии пострадал 33-летний водитель ВАЗа (житель Ростовской области), с места ДТП он был госпитализирован.