Ростовчанин попал в больницу после лобового столкновения на трассе в Карелии

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В Сортавальском районе произошло ДТП с участием двух автомобилей, есть пострадавшие, сообщает УГИБДД по Карелии.
В воскресенье на автодороге А-121 "Сортавала" в 22.50 водитель Opel Zafira выехал на встречную полосу движения в месте, где это запрещено дорожным знаком и разметкой, и врезался в ВАЗ-21150.
В аварии пострадал 33-летний водитель ВАЗа (житель Ростовской области), с места ДТП он был госпитализирован.
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